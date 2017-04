Jeugdexcursie ‘overleven in de natuur’

EARNEWALD - In Nationaal Park De Alde Feanen organiseert It Fryske Gea, speciaal voor de jonge avonturier, op zaterdag 15 april de jeugdexcursie ‘overleven in de natuur’.

Kinderen tussen de zes en twaalf jaar leren en ontdekken van 14.00 tot 16.00 uur alles over hoe dieren overleven in de natuur. De jeugdexcursie wordt begeleid door een enthousiaste natuurgids. Aanmelden kan tot vrijdag 14 april, 15.00 uur, via 0511 – 53 96 18 (opgave is verplicht). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas. Niet-leden betalen € 4,-.

De natuur vertelt je veel…

Wanneer je door de natuur loopt laat je sporen na. Dieren doen precies hetzelfde. Zo vertellen de pootafdrukken in de modder verschillende verhalen. De diepte van een afdruk vertelt je iets over de grond waarop het dier liep maar ook zijn gewicht. Een vos maakt natuurlijk diepere sporen dan de kleine veldmuis. En als de afstand tussen de voetafdrukken erg groot is, dan is het dier misschien wel op de vlucht geslagen. Tijdens deze excursie gebruiken de deelnemers dezelfde paden als de dieren in de natuur. Soms dwars door het riet en moeras. De gids vertelt over de hoe de dieren in het riet (over)leven en waar de paadjes heen leiden.