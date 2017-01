Jaimi Faulkner (AUS) treedt dinsdag 7 februari op in Oentsjerk

OENTSJERK - Af en toe stuit je op van die pareltjes op muziekgebied. Ditmaal betreft het de Australische singer-songwriter Jaimi Faulkner, op tour in Duitsland en Nederland. Een mooi begin van de nieuwe concerten in 2017.

Jaimi Faulkner is opgegroeid met een dieet van blues, country en folk. Hij leerde gitaar op de doorleefde nylon-snarige gitaar van zijn vader. Terwijl andere kinderen met hun vriendjes speelden, leerde Jaimi de slide-gitaar te bespelen en luisterde hij naar de tapes van Muddy Waters. Hij begon al snel liedjes te schrijven en kwam op zijn 21e met zijn eerste album 'Last Light'.

Zijn oeuvre beslaat intussen vier albums met als jongste loot 'Up all Night'. In 2008 won hij 'met zijn band de prestigieuze Australische 'Blues, Roots performer of the Year', wat hem naar de USA bracht naar de 'International Blues Challenge' in Memphis, Tennessee.

In 2011 kwam hij naar Europa, waar hij in Duitsland en Nederland speelde als solo artiest en support act voor Vonda Shepard, Paul Young, Chris Thomson en John Allen. Dit leidde hem in Nederland onder meer naar Paradiso, vele radio optredens en de 3FM Chiel Beelen Show en in Duitsland naar de nationale TV show 'Morgenmagazine'. Jaimi zingt over liefde en afscheid, maar ook over de groeiende sociale kloof in de maatschappij. Jaimi komt als solo-artiest naar Folk in de Wâlden.

Het concert is in Stania State, Oentsjerk, aanvang 20.30 uur, entree 15 euro, reserveren bureau-n@kpnmail.nl / 058-2562736. (www.jaimifaulkner.com)