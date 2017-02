It Paad nei Frijheid in Tytsjerk

TYTSJERK - De eerste uitverkochte avond van het Tytsjerkster It Paad nei Frijheid is een feit. Het theaterstuk met waargebeurde verhalen uit de oorlog wordt gespeeld van donderdag 6 tot en met zondag 9 april met steeds plaats voor honderd bezoekers; voor zaterdag 8 april kon de kaartverkoop donderdagavond 9 februari al sluiten.

Het stuk bestaat voor het publiek uit een lange wandeltocht door Tytsjerk, waar op diverse locaties delen van het oorlogsverhaal gespeeld worden. Voor vrijdag 6 april is nog een zeer beperkt aantal kaarten beschikaar; deze avond is geschikt gemaakt voor mensen die minder mobiel zijn. Zij worden dan op de route vervoerd. Voor alle dagen, inclusief de premiére, loopt de kaartverkoop inmiddels goed.



Het theaterstuk, dat door een groot deel van het dorp voert, bestaat uit oorlogsverhalen die werkelijk plaatsvonden in het dorp. Het oude treinstation neemt een belangrijke plek in, evenals boerderijen die onderduikers opnamen en een woonark met een illegale drukpers. Spannende verhalen over smokkelen, aanvallen en razzia’s met een kleine glimlach en een dikke traan, de afgelopen dertig jaar door schrijfster Giny Bastiaans opgetekend uit de monden van oudere Tytsjerksters die de oorlog meemaakten. In veel gevallen duiken diezelfde dorpsgenoten op als personage in het stuk; bijzonder is dat sommigen vandaag de dag nog in leven zijn.

De kaartverkoop verloopt via www.itpaadneifrijheid.nl.