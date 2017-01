Vrijwilligers worden volop ingezet: meld je aan

Internationaal Dansfestival Burgum in nieuw jasje: kick-off op 26 januari

BURGUM - In juli 2017 vindt opnieuw het Internationaal Dansfestival Burgum (IDB) plaats, een groots multicultureel evenement in Tytsjerksteradiel. Het festival wordt compleet vernieuwd. Het wordt interactiever en moderner. Het geslaagde concept van gastgezinnen voor de internationale dansers en hun muzikanten blijft behouden.

Naast voorstellingen met dans en muziek, worden er bij het vernieuwde IDB workshops georganiseerd, kunnen bezoekers gerechten vanuit vele streken in de wereld proeven en kunnen zij kennismaken met verschillende tradities. Ontmoeten, dansen en beleven staat centraal. 'Meet, Dance & Experience!', noemt de organisatie dat.

Het Internationaal Dansfestival heeft in Eric ter Keurs een nieuwe enthousiaste voorzitter gevonden. Een Comité van Aanbeveling kijkt mee met het bestuur.

De plannen zijn groots. De organisatie heeft een nieuwe huisstijl gekregen en de website wordt vernieuwd. De opzet van het programma is op hoofdlijnen klaar en er is een communicatieplan opgesteld hoe een en ander bij het publiek bekend gemaakt gaat worden.

Bedrijven, fondsen en subsidieverleners zijn benaderd voor een financiële bijdrage. De internationale dansgroepen zijn gescout en geboekt. Met scholen in Burgum zijn afspraken gemaakt voor samenwerking bij de kinderdanswedstrijd. In het Streekmuseum Burgum is tijdens het evenement een bij het festival passende expositie.

Het internationaal Dansfestival draait ook in 2017 op vrijwilligers. Gastgezinnen zullen de tweehonderd dansers die worden verwacht onderdak bieden. Verder zijn er tientallen vrijwilligers nodig als werkgroepleden en festivalmedewerkers. Wie het leuk vindt om een bijdrage te leveren, is welkom; ook nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden.



De kick-off van het nieuwe festival vindt plaats op donderdagavond 26 januari 2017, vanaf 19.30 uur in partycentrum De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum. Hier wordt informatie verstrekt aan iedereen die belangstelling heeft voor, of betrokken wil zijn bij, het Internationaal Dansfestival in juli 2017. Met vragen kan men mailen naar info@dansfestivalburgum.nl.