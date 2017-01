HympHamp-theater geeft voorstelling in De Pleats in Burgum

BURGUM - Vanuit het noorden van het land is een theatergroep bezig zich in het hele land te manifesteren. Deze theatergroep luistert naar de naam HympHamp en bestaat uit Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Woensdag treden ze op in De Pleats in Burgum.

Twee acteurs die elkaar gevonden hebben in het maken van korte, komische sketches die uitermate geschikt blijken voor straattheater en cabaret. In de afgelopen jaren zijn er steeds producties bijgekomen en worden de acteurs ondersteund door topmuzikanten, professionele decorbouwers en technici.



HympHamp-theater wordt aangevuld met Tamme Hoekstra, Anko Bouma en Paul Siemensma. Zij geven samen een voorstelling op woensdag 18 januari vanaf 20.15 uur in De Pleats, Schoolstraat 82. Entree: € 10,00; Reserveren op www.cultuurindepleats.nl of via 0511-461556.