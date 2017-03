Houten broek van Troelstra in streekmuseum

BURGUM -Tot en met 9 april wordt er, in het teken van de Nationale Museumweek, stilgestaan bij het echte 'goud' van Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum: de zogenoemde houten broek van Pieter Jelles Troelstra.

De houten broek is een spreekgestoelte waarop Troelstra tal van redevoeringen uitsprak en zijn socialistische gedachtengoed de wereld in bracht. Tijdens de museumweek organiseert het museum speciale activiteiten voor jong en oud. Met een metaaldetector kan men op zoek naar schatten in de museumtuin, voor de kleinsten is er een knutselprogramma en op zaterdag en zondag kan men eigen bodemvondsten laten determineren. Meer informatie is te vinden op www.observeum.nl