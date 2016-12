Het bekende Friese popduo Weima & vd Werf treedt op in It Maskelyn

HURDEGARYP - Weima & vd Werf treden op in It Maskelyn in Hurdegaryp op vrijdag 23 december 2016, vanaf 20.00 uur. De organisatie is in handen van de Culturele Commissie van It Maskelyn.

Het duo Reinout Weima & Anno van der Werf speelt al 20 jaar samen en heeft inmiddels ruim 2000 optredens achter zich. Ze spelen 60 jaar muziekhistorie in de stijlen pop, soul, blues en rock ‘n roll. Ze weten wat te doen met publiek: een volledig kloppend duo qua muziek, beeld, spel en energie.

Het publiek verveelt zich geen moment… de nummers zijn nooit te lang. Het duo is leuk om naar te kijken en heeft een spontane en sympathieke uitstraling. Het duo is niet bang om wat te zeggen tegen de mensen, maar is niet opdringerig en kan dus ook op de achtergrond het nodige presteren. Gratis entree.