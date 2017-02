‘Geef om Vrijheid’: collecte in Tytsjerksteradiel

BURGUM - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de vijftiende keer een landelijke collecte van 6 tot en met 11 maart.

Vele collectanten gaan de deuren langs om steun te vragen voor het werk van Amnesty International. De opbrengst van de collecte is van grote waarde om dit werk blijvend mogelijk te maken.



Met de slogan ‘Geef om Vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is. Amnesty zet zich met vele vrijwilligers in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor politieke gevangenen, medische bijstand, beëindiging van martelingen, politieke moorden en verdwijningen van gevangenen. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. (www.amnesty.nl)