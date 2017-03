Foldermarkt De Alde Feanen

EARNEWALD - Maandagavond 10 april organiseert Nationaal Park De Alde Feanen een foldermarkt in het Bezoekerscentrum/De Buitenplaats It Wiid. Naast het uitwisselen van folders, krijgen bezoekers informatie over de stand van zaken van het park en geeft blogger Marleen Brekelmans van Bijzonder Plekje een inspiratielezing over haar (marketing)visie op het park.

Wilt u uw foldertafel/-kast weer actualiseren voor het seizoen van 2017 en wilt u even gezellig bijpraten? Geef u dan nu op bij Lisette Grasmeijer of Elizabeth Pilat via info@rmtnof.nl.

Programma: 19.00 uur zaal open. 19.30 uur inloop met koffie. 19.45 uur opening en presentatie Nationaal Park De Alde Feanen. 20.10 uur inspiratielezing Marleen Brekelmans van Bijzonder Plekje. 21.00 uur start foldermarkt en netwerken. 22.00 uur afsluiting.

Voor de gastheren van het park begint de dag ’s middags al. Vanaf 15.00 uur bent u welkom voor een rondvaart door het gebied. Na een gezamenlijke buffet wordt aangesloten op de foldermarkt. De informatieve foldermarkt vindt plaats bij Bezoekerscentrum/De Buitenplaats It Wiid, Koaidyk 8, Earnewâld.

De toegang is gratis, maar meldt u wel tijdig aan. Aanmelden tot en met donderdag 6 april kan bij Lisette Grasmeijer (06-57571341) of Elizabeth Pilat (0647905036) via info@rmtnof.nl.