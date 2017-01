Filmcafé Burgum in Kiehool

BURGUM - Op 26 januari wordt er een film gedraaid tijdens het Film Caf

Deze film speelt zich af in het desolate IJslandse landschap waarin de in zichzelf gekeerde boeren en stoere schapen gemaakt zijn voor elkaar. Het verhaal laveert tussen komedie en drama, tussen realisme en surrealisme. 'Rams' laat zien wat het isolement doet met het menselijk gedrag. Twee broers die veertig jaar niet met elkaar hebben gesproken totdat er een crisis de rust verstoord. De film heeft op het festival van Cannes de hoofdprijs gewonnen in de categorie 'Un certain regard'. Reserveren: filmcafeburgum@gmail.com, toegangsprijs 6 euro.