Fietsexcursie natuur, landschapshistorie en volksverhalen

EARNEWALD - Bij de naam ‘Nationaal Park De Alde Feanen’ wordt er al snel gedacht aan het natuurgebied met geelgekleurde rietvelden met wuivende halmen en ondiepe waterpartijen. Een natuurparel. Toch is dit landschap grotendeels door mensenhanden gevormd. Natuur en cultuur gaan hier al jarenlang samen, tevens het uitgangspunt van de fietsexcursie die It Fryske Gea hier op zaterdag 22 april van 13.30 tot 16.30 uur organiseert.

Naast de prachtige natuur is er aandacht voor de kloosters, landschapshistorie en volksverhalen die dit natuurgebied biedt. Op een actieve wijze wordt er ontdekt wat het landschap van nu zegt over de verhalen van vroeger. Onder leiding van een gids gaan de deelnemers ongeveer drie uur op pad met de eigen fiets. Opgave is een vereiste en kan tot vrijdag 21 april om 15.00 uur via 0511-53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis en niet-leden betalen € 4,-.

Oude veenbaas

Het landschap van Nationaal Park De Alde Feanen is door mensenhanden gemaakt. Tijdens de vervening bleek dit gebied ideaal voor het winnen van turf. Eén van de bekendste veenbazen was Jan Durks de Jong. Hij liet de Jan Durkspolder tussen 1867 en 1873 vervenen. De gewonnen turf werd afgevoerd naar Holland, waar De Jong het goed kon verkopen. Nog steeds zien we duidelijk in het landschap waar turf werd gewonnen. Zo blijft deze historie leven. Tijdens de fietsexcursie vertelt de gids volksverhalen over de streek en de in het landschap nog zichtbare cultuurhistorische elementen.