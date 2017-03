Fancy Fair in Burgum

BURGUM - De Vrije Evangelische Gemeente in Burgum houdt zaterdag 8 april van 10.00 uur tot 15.00 uur een Fancy Fair aan de Prinses Beatrixstraat 18.

Op deze dag is er van alles te doen voor jong en oud. Loop langs gezellige kraampjes, doe mee met spelletjes, raad en win en het draaiend rad en maak kans op mooie prijzen. Ook kunnen bezoekers genieten van een lekker hapje of drankje bij de bar.

Leden van de Vrije Evangelische gemeente zijn druk in de weer geweest om loten te verkopen voor de grote verloting. Op zaterdag 8 april om 13.00 uur vindt de trekking plaats. Tot 13.00 uur kunnen bezoekers nog een lot kopen voor €1 per stuk. Er worden onder andere een Soundbar, Airfryer en tuinbon weggegeven. De totale opbrengst van deze dag is bestemd voor de gebouwen en inventaris van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum. Meer informatie op www.vegburgum.nl of op de Facebookpagina.