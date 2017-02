BURGUM - Streekmuseum Burgum toont in een nieuwe expositie 'Vakmanschap in Tytsjerksteradiel'. In samenwerking met de bedrijven Sonac, Hoogland B.V.,Westra-Interieur en Douma Zaden laat het museum de historie en ontwikkeling zien van deze bedrijven die een korte of lange geschiedenis kennen in Sumar en Burgum.