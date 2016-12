Expositie schilderijen Ruurd Wiersma in het MCL

LEEUWARDEN - Vanaf 2 december 2016 tot eind februari zullen in het Medisch Centrum Leeuwarden in de gang van route 77 diverse wintertaferelen van Ruurd Wiersma tentoongesteld worden.

De naïeve schilderkunst van Wiersma charmeert liefhebbers van het Friese landschap en cultuur door de frisse verbeelding ervan, maar wordt ook door kunstkenners gewaardeerd. Voor het Ruurd Wiersma Hûs in Burdaard is de gelegenheid tot exposeren extra bijzonder vanwege de band tussen Ruurd Wiersma en Addy en Henk van Oort, de specialist die Ruurd volgens eigen zeggen het leven heeft gered.

De contacten tussen Ruurd Wiersma en het echtpaar van Oort hebben een belangrijke rol gespeeld in het bekend maken van de schilderkunst van Ruurd Wiersma. Door het legaat van Wiersma aan het voormalig Diaconessenhuis en de inspanningen die daarna door het echtpaar en kunstliefhebbers als Peter Karstkarel en Ton Mercuur geleverd zijn, is een stevige basis gelegd voor het huidige museum.

Topstuk van de expositie in het MCL is de 'Hof van Eden' die onlangs na het overlijden van mevrouw A. Van Oort door de familie aan het museum is gedoneerd.

www.ruurdwiersma.nl