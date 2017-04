Expositie Jan van der Kooi

RHEINE – De expositie van schilder en tekenaar Jan van der Kooi in het Falkenhof Museum en Kloster Bentlage in Rheine, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen , krijgt veel aandacht. “Bij de opening waren 665 bezoekers”, zegt Van der Kooi, wiens expositie in de Duitse pers breed werd uitgemeten.

Oud-premier Dries Van Agt hield bij de opening van de expositie een emotioneel betoog over de moed van Van der Kooi om aan zowel Palestijnse als Israëlische studenten les te geven. De expositie van de Burgumer kunstenaar is tot en met 9 juli te bezichtigen in het Duitse Rheine.