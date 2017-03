Expositie Henk Procee in bibliotheek

HURDEGARYP - Henk Procee exposeert tot en met 14 juni in de bibliotheek in Hurdegaryp. De bibliotheek organiseert deze expositie in samenwerking met Art Connection.

Henk Procee (1936) is geboren in het Friese Dantumadeel in het buurtschap de Valom. Als leerling van onder andere Irene Verbeek en Ben van Doorn, Paul Edens en Anne de Haan heeft hij zich in de loop der jaren tot een veelzijdig autodidact kunstschilder ontwikkeld, die werken creëert op linnendoek, panelen en zelfs op keramiek.

Hij behoort tot de schilders van de Leeuwarder school, waar hij zich toelegt zowel op een traditionele als op een unieke Fries-Realistische stijl. Dit laatste trekt de aandacht vanwege de opmerkelijke compositie en heldere kleurstelling. De onderwerpen zoals landschappen, stillevens en abstracten hebben inderdaad vaak een naïef karakter.

Een portret is bovendien soms humoristisch.

In een ander werk toont Procee een oorspronkelijk Fries landschap, traditioneel geschilderd. Met een impressionistisch opgezette robuuste detaillering.