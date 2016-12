Eerste Midwinter Spreuketocht op 18 december door het dorp Earnewâld

EARNEWALD - Aanstaande zondagmiddagmiddag is er om 16 uur De Midwinter Spreuketocht, een tocht door Earnewâld zo net voor de kerstdagen. Op zondagmiddag een leuke, gedeeltelijke puzzeltocht met opdrachten speciaal ook voor kinderen in het kleine watersportdorpje langs de tegelspreuken.

De route is door lichtjes aangegeven en op je weg kom je muzikanten, vertellers en gedichten voordracht tegen. Beide kerken in Earnewâld hebben hun deuren open.

Je gaat starten bij It Kokelhûs (ingang Wiidswei). Voor de kinderen is er onderweg zo nu en dan een verrassing. De tocht gaat vanaf It Fliet via de Wiidswei, It Mindertsfean) terug Eilânsgrien richting het grote Parkeerterrein aan het plein bij -it Skûtsjemonumint.

Vandaar gaat men Wiidswei, Piet Miedemaweg langs de haven en Ds. Offerhausweg.

Bij It Kokelhûs kan men vervolgens (lang) napraten, iets eten en drinken.