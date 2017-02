Eerst stuk riolering gelijk aangelegd met de rotonde

BURGUM - Gestaag vordert de aanleg van de rotonde nabij het gemeentehuis in Burgum. Er is meer verkeersoverlast dan menigeen had verwacht en de werkzaamheden duren ook nog wel enkele weken. Het project is best omvangrijk omdat tegelijkertijd met de rotonde een dubbele riolering wordt aangelegd voor een verbeterde afvoer van regenwater.

“De combinatie van deze twee werken is efficiënter. Er is ter plaatse slechts eenmaal overlast en er ontstaat geen schade aan ‘nieuw werk’”, zegt Klaas Boelstra, projectmanager Kansen in Kernen bij de gemeente Tytsjerksteradiel. “In sommige straten van Burgum is het daardoor tijdelijk drukker dan normaal, wat om acceptatie en aanpassing vraagt.”

“De aanleg van de rotonde is de eerste klus in het kader van KiK”

Dorp weer een geheel

De aanleg van de rotonde is de eerste klus die wordt uitgevoerd in het kader van het project Kansen in Kernen Burgum. De hele kruising van de Van Kattendijkeweg, de Prins Bernhardstraat en de Raadhuisweg is inmiddels gesloopt.

Het voorlopig ontwerp Kansen in Kernen Burgum (KIK) gaat er vanuit dat de weg, die nu een scheiding vormt tussen oost- en west-Burgum weer onderdeel wordt van het hele dorp. Van Kattendijkeweg wordt een dorpsweg, zonder verkeerslichten, met één rijloper en met meer aansluitingen van zijstraten en gezamenlijke uitritten van woningen via hofjes.

Vervolg wordt aanbesteed

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de weg is begin 2016 gepresenteerd in het gemeentehuis. De panelen staan er nog steeds. Het ontwerp is ook te zien op de website van de gemeente.

Het definitief ontwerp KIK Burgum (bestek en bestektekeningen) is bijna klaar en het werk wordt dit voorjaar aanbesteed. De verwachting is dat de uitvoering start, enkele weken na de oplevering van de rotonde bij het gemeentehuis.

Project Aanpak Wateroverlast

De aanleg van de dubbele riolering is onderdeel van het project Aanpak wateroverlast in Burgum.

Bij hevige regenbuien heeft het bestaande rioolstelsel in Burgum niet voldoende afvoercapaciteit en ontstaat wateroverlast. Dit is vooral het geval rond het zwembad en het gebied westelijk daarvan, dat lager ligt.

Daarnaast wordt overlast ervaren op de Noordersingel en de Frisiasingel. De gemeente wil dit aanpakken via een uitbreiding van de riolering in de Freerk Bosgraafstraat (vanaf de H.W. Glinstrastraat) tot aan de bestaande waterpartij nabij het politiebureau.

Op het traject worden twee rioolbuizen aangelegd met een diameter van 100 centimeter op een diepte van 3.5 meter onder maaiveld. Deze twee buizen komen naast elkaar te liggen. Dat betekent concreet dat er enorme sleuven moeten worden gegraven over de gehele lengte van het tracé.

Brede sleuven van 3 1/2 meter diep

Vanaf de Hornstrasingel zal in de ‘grutte dyk’ ook een (iets kleinere) regenwaterleiding worden aangelegd. Deze wordt ter hoogte van de Schoolstraat aangesloten op de uitbreiding van de riolering.

Aanleg in fasen

De uitbreiding van de riolering gaat niet in één keer, maar in fasen. Per fase zal er sprake zijn van beperking in bereikbaarheid van woningen en gebouwen. Nu vinden die dus plaats bij de aanleg van de rotonde nabij het gemeentehuis. Later in het jaar worden de rioleringswerkzaamheden ook zoveel mogelijk gecombineerd met de uitvoering van Kansen in Kernen.

Het is nog onbekend wanneer en waar het werk aan de riolering gaat starten en hoe lang het gaat duren. Als de planning van de aannemer(s) bekend is, wordt dit gecommuniceerd met de belanghebbenden.