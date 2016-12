Dominee op zee geeft lezing in Burgum

BURGUM - Op donderdag 9 februari om 20.00 uur is er en lezing in De Stryp in Burgum. Gert van der Ende spreekt daar over zijn werk als predikant bij de marine. Kosten: € 3,00 Aanmelden: vormingentoerustingburgum@gmail.com of 0511-462900.

Sinds Michiel de Ruyter varen er dominees mee met marineschepen. In die tijd waren dat gemeentepredikanten die tijdelijk scheep gingen en daarna weer terugkeerden in de pastorie. Het werk dat zij aan boord deden leek in veel opzichten op het werk van een gemeentepredikant. Preken, catechese en pastoraat.

Op dit moment zijn er 45 predikanten werkzaam bij defensie, waarvan tien bij de Koninklijke Marine. Ze zijn gezonden namens de kerken en in dienst van defensie.

Hoe ziet het werk van een vlootpredikant eruit? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met het werk van een gemeentepredikant? Welke vragen komen op bij werken op het snijvlak van kerk en samenleving?

Bij de bevestiging tot vlootpredikant wordt gevraagd om ‘in de vele en eigensoortige vragen die in de leefwereld van de Koninklijke Marine op mensen afkomen, God ter sprake te brengen, de lofzang gaande te houden en te blijven voorleven dat in alle vragen en weerbarstigheid van ons bestaan God ons vasthoudt en zijn Naam aan ons verbonden is.’ Op welke wijze wordt dit ingevuld? Hoe ziet bijvoorbeeld een kerkdienst aan boord eruit? Daarover gaat het deze avond.

Ds. Gert van der Ende is sinds begin 2003 predikant bij de Koninklijke Marine. Van augustus 2007 tot en met januari 2008 was hij aan boord van Zr. Ms. De Ruyter in verband met de UNIFIL-missie voor de kust van Libanon. Van november 2010 tot april 2011 aan boord van Zr. Ms. De Ruyter in verband met de missie Ocean Shield (bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië). Sinds 2013 is hij hoofd van de geestelijke verzorging bij de Koninklijke Marine.