Digisterker: werken met e-overheid

BURGUM - Bibliotheek Burgum organiseert regelmatig de cursus Digisterker. De cursus van vier ochtenden helpt mensen bij het vinden van de juiste weg bij de digitale overheid.

Bij de overheid kan men steeds meer zaken digitaal regelen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag, het doen van de belastingaangifte, het doorgeven van een verhuizing of het zoeken van werk. Veel mensen weten dat niet of vinden dit moeilijk. Daarom organiseert de bibliotheek in Burgum een cursus over Digid.



Cursisten leren tijdens de cursus stap voor stap hoe ze handig en veilig informatie kunnen vinden en hoe ze digitaal iets bij de overheid kunnen regelen. Hoe vraag je een DigiD aan en hoe gebruik je het?



De websites van UWV, SVB, de Belastingdienst en de gemeente komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor verschillende mijn-omgevingen, de besloten gedeelten van overheidswebsites waar de burger zelf zijn zaken kan regelen. Ook MijnOverheid en de Berichtenbox komen aan bod.



Vier keer op maandag

De eerstvolgende cursus Digisterker start vanaf 30 januari. Deze vindt vier keer op maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur plaats in Bibliotheek Burgum. Ook is het mogelijk deze te volgen vanaf maandagochtend 6 maart. De cursus wordt gegeven door geoefende trainers en is gratis, inclusief koffie/thee en een handleiding van DigiD.

Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat.



Aanmelden kan in de bibliotheek aan de Schoolstraat 27 in Burgum, of telefonisch via 058 234 77 77.