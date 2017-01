De Stroatklinkers in De Pleats

BURGUM - Een optreden van de Stroatklinkers staat garant voor een sfeervolle middag met bluegrassmuziek. Zaterdag 18 februari treden ze op in De Pleats aan de Schoolstraat 82 in Burgum.

De Stroatklinkers spelen voornamelijk bluegrassmuziek. Dit is akoestische countrymuziek waarin doorgaans gitaar, banjo, mandoline, viool en contrabas een hoofdrol spelen, maar bij de Stroatklinkers is de accordeon eraan toegevoegd. Mede hierdoor en door de Groningstalige teksten, naast het Nederlandse en Engelse repertoire, heeft de groep een 'eigen' stijl ontwikkeld. Tijdens live-optredens staan er naast de traditionele bluegrass muziek ook folksongs en onder andere liedjes van Ede Staal op het repertoire.

De groep (bestaande uit Bob, Bert, Adrian, Henk en Harry) heeft tijdens de optredens gekozen voor een opstelling met één centrale microfoon. Hiermee ging de statische podiumact overboord en zijn de optredens leuker en levendiger geworden. En dat allemaal zonder concessies te doen aan de uitstekende geluidskwaliteit. Misschien dat het komt mede door deze opstelling, want er is een bepaald soort humor bij het aankondigen van de nummers ontstaan. Er kan dan ook gelachen worden bij een optreden van de Stroatklinkers, maar het belangrijkste blijft de muziek.

In het ruim 25-jarig bestaan van de groep zijn er diverse CD’s uitgebracht. De CD 'Vrizze Wind' de nieuwste dubbelcd '25 joar' kwam eind 2015 uit.

Tijd: 20.15 uur Entree: € 12,50 voorverkoop € 10 Reserveren op www.cultuurindepleats.nl of op tel. 0511-461556