De Snieskeppers spylje ‘Oe Griis’

JISTRUM - Op it stuit wurde de lêste puntjes op de i setten foar it stik 'Oe Griis’, in komeedzje fan toanielferiening ‘De Snieskeppers’. Betinker fan dit stik is Anneke Hogeveen út Gytsjerk. It giet oer Harm en Trienke dy't útnoege binne foar de foarstelling.

Yn it stik komme bypassende ferskes út de film 'Grease' foar, mei gearwurking fan ‘Kakophonic’. De foarstelling duorret sa'n oardel oere en hat twa kear skoft.



Rock & Roll

Jo komme werom yn de tiid fan 'Rock & Roll', doe't jonges mei fetkuiven op stoere brommers rieden en famkes yn petticoats rûnen. It is in romantysk ferhaal oer de moeting fan twa jonge minsken en harren freonen. Of dochs net? Want wat giet no foar, de stoere bink wêze ûnder de maten? Of dysels jaan kinne oan in leaf famke?

1, 3, 4 en 10 maart

Nijsgjirrich wurden hokker kant dit út giet? Kom dan nei in foarstelling: woansdei 1 maart, freed 3 maart, saterdei 4 maart of freed 10 maart. Allegeare yn De Phoenix oan de Joast Wiersmawei yn Jistrum. Oanfang 20.00 oere.



Yntree is € 3,- p.p. de foarstelling. Sponsors en donateurs dy't € 10,- of mear donearje, hoege gjin yntree te beteljen en bern ûnder de 12 jier meie der fergees yn.