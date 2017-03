De Marko's zoeken lyraspelers

BURGUM - Drumband de Marko's uit Burgum is op zoek naar lyraspelers. Drumband de Marko's is een gezellige vereniging die regelmatig optredens in de regio en daarbuiten geeft.

Een lyra is een instrument met twee rijen metalen staven. Het instrument doet denken aan een xylofoon. De lyra bespeel je met één of twee stokjes. Lyra-ervaring hoeft niet, maar mag wel. De Marko's verzorgen ook lyralessen. Neem voor meer informatie of opgave contact op met drumbandmarkos@hotmail.com of bel naar 06-41060676