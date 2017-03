Concert Grootkoor Tytsjerksteradiel

BURGUM - Grootkoor Tytsjerksteradiel, een kinderkoor en een instrumentaal ensemble houden op 9 april om 16.00 uur een concert in De Kruiskerk in Burgum. Baukje de Graaf is soliste.

Baukje de Graaf zal het bekende Hallelujah van Leonard Cohen en When we were young van Adele zingen, met begeleiding van huispianist Bernard Bos. Het Grootkoor zal onder andere enkele hoofdstukken uit Exodus zingen, het nieuwe oratorium van Johan Bredewout met begeleiding van het blokfluitensemble. Ook het bekende Hallelujah van Händel/Parker staat op het programma.

Het kinderkoor uit Suwâld zal weer meedoen . Ze zingen bekende Fryske ferskes zoals Simmermoarn en It feintsje fan Menaam. Het publiek mag zelf ook weer meedoen, deze keer met onder andere Fryske ferskes. Ook hoort u het bekende Adios Nonino, denk aan de trouwdag van koning Willem Alexander en koningin Maxima. Karinettist Jannie Reijenga doet dan de solo. Geen entree, collecte voor de onkosten.