Concert Grootkoor Tytsjerksteradiel

BURGUM - Op 9 april wordt het tweede concert van Grootkoor Tytsjerksteradiel gehouden. De Kruiskerk was op 18 december vol publiek en ook voor het volgende concert wordt veel belangstelling verwacht.

Het tweede project heeft als hoofdmoot een nieuw werk van Johan Bredewout: Exodus. Dit werk volgt in grote lijnen de bevrijding uit Egypte van het volk Israël. De organisatie zoekt zangers om dit concert te laten slagen. U kunt zich opgeven bij dirigent Ep Willems , tel.0511-521558 of via de mail" egbertwillems1950@gmail.com. De repetities

zijn op de vrijdagavond in de basisschool in Garyp Wacht niet te lang, de start is op 20 januari.