Classic Express 4 februari op bezoek in azc Burgum

BURGUM - Op zaterdag 4 februari komt de rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours, de Classic Express, langs bij de Vrolijkheid op het azc Burgum. Alle bewoners, de kinderen voorop, zijn die dag van harte welkom bij concerten van de prijswinnaars van het concours.

Ook de Syrische zusjes Jawa en Shaza Manla, inmiddels bekend van radio en tv, zullen optreden. De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal met ruimte voor ongeveer 35 kinderen. Binnen staan zitjes voor de kinderen en er is een klein podium voor de jonge muzikanten en presentator. Hier staat ook een vleugel.

Het Prinses Christina Concours wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland kennismaken met muziek. Daarbij wil het Prinses Christina Concours dat kinderen en jongeren worden gestimuleerd en ondersteund om hun muzikale talenten zo ver mogelijk te ontwikkelen. Het Concours doet dit door het jaarlijkse organiseren van concoursen voor musici, jonge componisten en jazzmuzikanten, workshops en cursussen, concertreizen, tournees en educatieve projecten als de online muzieklessen Benniebriljant.nl.



Vorig jaar kwam de Classic Express voor het eerst langs op een azc. De taal van muziek bleek universeel: 'Hearing music live is delicious'. Een van de muzikanten vroeg het publiek na afloop waar ze aan moesten denken. Een jongen van een jaar of 17 antwoordde: "een héél lange reis". Een meisje van acht stak haar vinger op: "Ik moest bijna huilen, het was zó mooi!” Deze ervaringen waren reden voor het Prinses Christine Concours en stichting de Vrolijkheid om ook dit jaar de prettige samenwerking voort te zetten. Vanaf 11.00 uur zullen er 6 á 7 concerten gegeven worden, die elk ongeveer een half uur zullen duren.