Zaterdag 8 april in Earnewâld

‘Brass & Voices’ is een dubbelconcert op hoog niveau

EARNEWALD - Onder de noemer ‘Brass & Voices’ bundelen brassband De Bazuin Oenkerk en Joy for People Gospel Choir uit Dokkum hun krachten. Tijdens een uniek dubbelconcert op zaterdag 8 april zijn er individuele en gezamenlijke optredens van twee verenigingen met een uitzonderlijke staat van dienst. Het concert vindt plaats in theaterzaal It Wiid in Earnewâld en begint om 20.00 uur.

Brassband De Bazuin Oenkerk komt op festivals en concoursen uit in de hoogste afdeling. De band is momenteel zesvoudig Nederlands kampioen. Als concertband bij uitstek is de band thuis op elk podium. Bijzonder is dat de band onder leiding van dirigent Klaas van der Woude voor elke gelegenheid een programma op maat samenstelt. De ingrediënten komen dikwijls uit het klassieke repertoire, maar de band speelt even gemakkelijk werken uit musicals en de popmuziek. Lichtvoetigheid en verrassing kenmerken het programma van deze avond.

Op hoog niveau

Het musiceren op hoog niveau is ook Joy for People en haar band niet vreemd. In 2017 bestaat de groep al 45 jaar. In die jaren is Joy for People Gospel Choir uitgegroeid tot een hecht en ambitieus koor met een goede reputatie in zowel binnen- als buitenland. Ze weten zich te onderscheiden door te streven naar muziek van hoge kwaliteit.

Uniek

Met ruim twintig zangers, begeleid door een uitgebreide band (piano, synthesizer, bas, gitaar, drums en een blazerssectie), kan Joy for People Gospel Choir grote diversiteit in het repertoire brengen: van ingetogen ballads tot uitbundige gospelrock, van a capella tot stevig begeleide gospel met groovy ritmes. Deskundige licht- en geluidstechnici zorgen voor de 'finishing touch'. Dit alles onder leiding van dirigent Hans Jonker.

Kaarten voor dit bijzondere concert zijn verkrijgbaar via de websites van beide verenigingen. www.debazuinoenkerk.nl of www.joyforpeople.nl