Blokfuitist Erik Bosgraaf treedt op in Kruiskerk Burgum

BURGUM - Op zaterdag 7 januari om 19.30 uur speelt de uit Drachten afkomstige blokfluitist Erik Bosgraaf een feestelijk nieuwjaarsconcert met zijn barokensemble Cordevento.

Het concert vindt plaats in de Kruiskerk te Burgum waar Bosgraaf zijn vele succesvolle CD's opnam. Bosgraaf is inmiddels actief over de gehele wereld en werd onder andere uitgenodigd door Jaap van Zweden om te soleren bij de Dallas en de Hong Kong Symphony Orchestra.

Verder tourt hij dit jaar nog naar Korea, Hong Kong, Australië en Mexico. Het is dus een uitgelezen kans deze virtuoos live te beluisteren in zijn geboortestreek. Bosgraaf speelt een feestelijk nieuwjaarsprogramma met louter topwerken van barokcomponisten zoals Vivaldi, Bach en Telemann. Hij wordt daarin ter zijde gestaan door het door hem opgerichte ensemble Cordevento dat uit de beste barokspecialisten van Europa bestaat.