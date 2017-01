Bluegrass band ‘Stringtime’ treedt 5 febrauri op

Alle Muzikamer Concerten nu in Noardburgum

NOARDBURGUM - Er wordt weer een Muzikamer Concert georganiseerd in Noardburgum. Echter, er is het een en ander veranderd bij de Muzikamer Concerten. Een van de Muzikameraden, Piet Heininga, is er mee gestopt. Dat heeft gevolgen voor de locatie waar de Muzikamer Concerten worden georganiseerd.

Het was zo dat er afwisselend een Muzikamer Concert gehouden werd in Harlingen en Noardburgum,. Door het wegvallen van Piet Heininga is de locatie Harlingen komen te vervallen.. Alle Muzikamer Concerten vinden nu plaats op Tsjerkepaed 28 in Noardburgum.

Jan Huitenga (violist/zanger bij Irish Stew) volgt Piet Heininga op. Dit betekent dat de organisatie nu in handen is van de Muzikameraden Frank Hoogcarspel, Jan Huitenga en Gerard Nijborg.

De Bluegrass band ‘Stringtime’ treedt op op zondag 5 februari om 15.00 uur.

De band, opgericht in augustus 2010, bestaat uit Laura ter Beek - fiddle & vocals, Hans Kelderhuis - mandolin & vocals, Wouter Pothoven – guitar, Bert Hilberts – bass, fiddle & vocals en Jan Pals - 5-string banjo plus mandolin.

Het afgelopen jaar werden de muzikanten door de Dutch Country Music Association (DCMA) genomineerd in de categorie 'Beste akoestische band van 2016'.

Het concert vindt plaats op Tjerkepead 28 in Noardburgum. Om half drie staat de koffie/thee klaar. Reserveren via contact@muzikamer.nl of 0626923194. De Muzikameraden (Frank, Jan & Gerard)

Net als anders treden naast de bovenstaande gastarties Gerard & Compagnie en het duo Frank & Jan op.