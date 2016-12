Actie voor nieuwe fietscrossbaan

NOARDBURGUM - Op 10 december vanaf 10 uur gaan de leden van F.c.c. de Heideclub in Noardburgum langs bij de huizen met verse snert. De opbrengst van deze actie gaat naar het realiseren van een nieuwe fietscrossbaan voor hun leden. "Wilt u ook onze club sponsoren of heeft u gewoon zin in verse snert? Dan bent u zaterdag 10 december om 10 uur welkom aan de westersingel 2a, achter Boonstra steenhandel", aldus de organisatie.