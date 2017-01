9e Snertkuier van Mûnein in Elfstedensfeer

MUNEIN - Al is het verloop van de laatste winters twijfelachtig, toch kan op 28 januari in Mûnein een Elfstedensfeer ontstaan. De langste afstand van de 9e Snertkuier doet dit jaar n.l. het bijna laatste gedeelte van de Elfstedenschaatsroute aan. Uiteraard komt voor alle afstanden van 5, 10, 15 en 25 kilometer ook de bosrijke omgeving van de Trynwâlden uitgebreid aan bod.

De 25 en 15 kilometer-wandelaars kunnen starten van 9 tot 10 uur. De wandelaars op de 5 en 10 kilometer kunnen van start gaan van 10.00 tot 14.00 uur. Voor de jeugdige wandelaars tot 12 jaar is er een gratis medaille.



Na afloop staat er voor ieder een heerlijke kop snert klaar. De start is vanuit het dorpshuis 'De Mounestien' in Mûnein. De route naar de start is met borden aangegeven.

Info: 058-2563479 of 06-43055804.