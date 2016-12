10.500 euro voor Bernecampus

BURGUM - De sponsoractie 'Bewegen op de Bernecampus’ in Burgum op 29 oktober heeft 10.500 euro opgeleverd. De Bernecampus is een initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel, zwembad Wetterstins, Visio, Talant, Liudger en de basisscholen ’t Partoer en de Arke.

Doel van de Bernecampus is een veilig gebied te maken waar jong en oud gezond kan bewegen. De bijna 600 leerlingen van beide basisscholen hebben met de sponsorloop hiervoor de start gegeven. Van de opbrengst wordt in het voorjaar 2017 een speeltoestel aangeschaft. De deelnemers aan de Bernecampus beraden zich verder over toekomstige sponsoractiviteiten die het hele gebied aantrekkelijk moet maken.