Workshop Art Journaling

DRACHTEN - Beeldend therapeuten Gerrie Plat en Henriët Elzinga geven zaterdag 18 februari van 10.00 tot 12.00 uur een workshop Art Journaling. Een Art Journal is een beeldend dagboek, waarin je je emoties, gedachten en herinneringen op een creatieve manier kunt vastleggen.

Dit kan bijvoorbeeld door te schilderen, tekenen, stempelen, doodlen of door het maken van een collage, waarin je eigen voorwerpen kunt verwerken. In deze workshop helpen de beeldend therapeuten je op weg om met technieken en materiaalexperimenten vorm te geven aan je eigen dagboek.

Kosten: 15 euro, inclusief materialen en koffie/thee. Een leeg dagboek is aan te schaffen tijdens de workshop of kun je eventueel zelf meenemen. De locatie is 'Klimop", Westerwird 93 (in Wiken) in Drachten. Aanmelden/vragen: Henriet Elzinga 06-14348845 of Gerrie Plat 06-83446938 / contact@vanzelfbeeldend.