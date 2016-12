Winterconcert door internationaal Damast Trio in Beetserzwaag

BEETSTERZWAAG - Op zaterdagmiddag 17 december begint het klassieke Winterconcert in de historische Dorpskerk van Beetsterzwaag om 16.00 uur. Het internationale Damast Trio treedt op. De groep bestaat uit drie professionele musici: de Amerikaanse sopraan Katharine Dain, de Canadese Emlyn Stam op altviool, en de Nederlandse pianiste Reinild Mees.

Zij brengen hoogtepunten uit de romantische muziek. De warme klank van de altviool is verliefd op de sprankelende levendigheid van de stem, terwijl de piano beide instrumenten gloedvol begeleidt tijdens hun romance.

Zij spelen als trio klassieke muziek van onder andere Brahms - Zwei Lieder; Joseph Marx - Drie liederen; Frank Bridge - Three Songs; en Leoš Janáček - Ríkadla (kinderliedjes). Als duo spelen ze altviool en piano: Schumann – Fantasiestücke. Het concert duurt ongeveer een uur, zonder pauze. Meer info: www.cultbee.nl

Dit concert wordt georganiseerd door Cultbee (St. Cultuur Beetsterzwaag). Met dank aan vrijwilligers, donateurs, subsidiegevers en fondsen, Meer informatie, toelichting op de muziek en mooie foto’s van de musici vindt u op de websites: www.cultbee.nl

Het adres van de Dorpskerk is Hoofdstraat 15, 9244 CL in Beetsterzwaag. Entreekaarten voor het concert kosten € 10, - (tot en met 18 jaar: gratis).

De kaart-voorverkoop (genummerde kaarten: kaartnummer = stoelnummer) is bij Peter Leon, Hoofdstraat 104, 9244 CR Beetsterzwaag. Bestellen kan ook per email (cultuur@cultbee.nl) of telefoon (06-4022 5196).