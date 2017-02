Wim Daniëls bij de SLAS

Deze keer ontvangt de SLAS Wim Daniëls, een veelzijdig auteur, maar vooral ook bekend als taalkundige.

Deze keer hebben we gemeend iemand te vragen die ons bovendien iets kan vertellen over een gebied waar we allen mee te maken hebben: het schrijven van taal.

Wim Daniëls werkte als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens als taalwetenschapper aan de Open Universiteit en sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur.

Hij staat er om bekend zijn voordracht op een uiterst enthousiaste manier te presenteren.

Bekend werd hij bij het grote publiek door zijn vernietigend commentaar bij Pauw en Witteman op het "Koningslied".

Hij schuift ook regelmatig aan bij het radio programma: "Spijkers met koppen", tot 2014 was hij bij dit programma vaste columnist. Door deze uitzendingen is duidelijk geworden dat als "neerlandicus Daniëls aanschuift je gegarandeerd een leuke avond hebt".

In de afgelopen 25 jaar schreef hij allerlei boeken over een scala aan onderwerpen zoals, jongerentaal, achternamen, sms-teksten, leestekens, dialecten, spelling, dieren, voetbal en spreekwoorden.

Zijn boek: "De tambour-maitre" werd uitgeroepen tot het boek van het voorjaar 2016.

Op 20 maart 2017 gaat zijn nieuwste boek verschijnen, in samenwerking gyaecoloog Dick Schoot. Het heet: "De baarmoeder".

Datum: 1 maart Tijd: 19.454 uur Plaats: de Holdert in Drachten

Prijs: 12 euro voor niet donateurs 8 euro voor donateurs 5 euro voor studenten

Reserveren: www.slas.nl Info: www.slas.nl