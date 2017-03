Voorlezen in Boornbergum

BOORNBERGUM - Voor alle ouders van peuters en kleuters in Boornbergum wordt een bijeenkomst gehouden waarin alles verteld wordt over voorlezen. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 27 maart in dorpshuis ’t Bynt, van 19.45 tot 21.30 uur en is gratis.

Samen een boek bekijken en lezen is niet alleen heel erg plezierig voor de ouders en voor de kinderen, maar ook heel erg belangrijk voor de (taal)ontwikkeling.

De ouders gaan ook zelf actief aan de slag met prentenboeken. In kleine groepjes stellen ze een aantal Vertelkoffers samen die de kinderen allemaal een keer per jaar mee naar huis krijgen. In een vertelkoffer zit niet alleen een mooi prentenboek, maar ook allemaal materiaal om het verhaal uit te beelden, te knutselen of na te spelen.

Mevrouw Renie Koopmans is gastspreekster en de avond wordt georganiseerd door basisscholen de Finneblom en By de Boarne, Peuterspelen De Earste Wjuk en de bibliotheek.