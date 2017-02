Voorjaarsbeurs Postzegel vereniging Drachten

DRACHTEN - Zaterdag 4 maart vindt de voorjaar postzegelruilbeurs plaats. Deze beurs wordt georganiseerd door Postzegelvereniging Drachten en omstreken.

De beurs wordt gehouden in wijkcentrum de Utwijk aan de Oud Ambacht 116 in Drachten van 10.00 tot 16.00 uur.



Tijdens deze ruilbeurs wordt iedere postzegelverzamelaar (lid of geen- lid) in de gelegenheid gesteld de manco's in zijn of haar verzameling aan te vullen.

Dit kan door middel van ruilen met eigen dubbele zegels of je ontbrekende zegels kopen bij één van de handelaren die deze dag aanwezig zullen zijn.

Niet minder belangrijk is dat de vereniging mensen wil bereiken en informeren over de fijne hobby ‘postzegel verzamelen’.

Een hobby die te mooi is om alleen te doen maar die je ook moet delen met mede-postzegel verzamelaars. Om ongeveer 10.30 uur zal er een demonstratieveiling gehouden worden. Kavels die deze veiling aangeboden worden kunt u alvast inkijken op de site van de vereniging.

Toegang is gratis en er is voldoende parkeer gelegenheid. Voor meer informatie: www.postzegelverenigingdrachten.nl