Vele kinderen genieten in de voorjaarsvakantie van het Kidsfestival in De Lawei

DRACHTEN - Kinderen die gek zijn op dansen, muziek maken, verkleden, knutselen, knoeien en koken kunnen zich in de voorjaarsvakantie uitleven in De Lawei. Daar wordt het Kidsfestival georganiseerd. Zondag vonden de eerste activiteiten plaats. Aanstaande zondag de laatsten. Voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar is er de hele week een leuk programma.

Geen kind hoeft zich te vervelen nu er geen school is. In De Lawei zijn kindertheatervoorstellingen of je kunt gaan kijken naar een film in een échte filmzaal. Voordat de film of voorstelling begint, worden bijna altijd knutselactiviteiten georganiseerd.

Kinderen konden zich opgeven voor het volgen van workshops. Helaas. “Alle theaterworkshops zitten vol”, vertelt een medewerker van De Lawei. Op vrijdagmiddag is er een kookworkshop ‘lentesnacks maken’. Ook daarvoor kun je je niet meer opgeven. De voorstellingen Brandweerman Sam zijn eveneens uitverkocht. Er blijft echter genoeg over om wél naar toe te gaan. Zo is er vanmiddag een film die begint om 15.00 uur: ‘Solan en Ludwig en de kaasrace’. Wie een uurtje eerder komt, kan nog knutselen.



Donderdag om 14.00 uur is er een voorstelling van Slagwerk Den Haag. Deze groep wordt vaak vergeleken met goochelaars die kunnen toveren met stokjes. Drie van hen voegden de daad bij het woord en zijn op goochelcursus gegaan. De voorstelling die zij geven heet ‘Stok uit hoed’. Lukt het de slagwerkers om samen met jou de grote trommel van het podium te toveren?



Vrijdag draait de kinderfilm ‘Buurman en Buurman al veertig jaar de beste vrienden’, geschikt voor alle leeftijden. Vooraf of na de film kun je lekker knutselen, spelen in het speelhuisje of een duik maken in de verkleedklerenklist.