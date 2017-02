Veenstra in Stijl met Rienk van Houten

DRACHTEN - Zaterdag 18 februari gaat de Drachtster kunstschilder Rienk van Houten een kunstwerk maken tussen het publiek. Van Houten is die dag weer te gast bij kunsthandel & kunstuitleen Veenstra aan het Moleneind in Drachten.

Hij gaat dan aan het werk met negen doeken van 40x40 centimeter die samen zijn gekoppeld tot een groter doek. Het zo ontstane tableau kan als één kunstwerk worden gezien en kunnen ook als negen afzonderlijke werken worden getoond. In dit ‘jaar van de Stijl’ maakt Rienk een ontwerp met een knipoog naar Van Doesburg en Mondriaan.

Van Houten is geboren en getogen in de Papegaaienbuurt. Dit zijn de woningen aan de Houtlaan, Oosterstraat en Torenstraat die het door Theo van Doesburg in Stijl ontworpen kleurenschema dragen. Genoeg aanleiding voor inspiratie lijkt het. U bent zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom bij 'Veenstra in Stijl'. Meer over het werk van de kunstenaar is te vinden op www.schilderijkunst.nl/