Oorspronkelijk geschreven door Dario Fo

Us Nocht speelt ‘Betelje? Nee!’

DRACHTEN - Zaterdag 11 februari om 20.15 uur en zondag 12 februari om 15.15 uur speelt Toanielselskip Us Nocht uit Drachten de voorstelling ‘Betelje? Nee!’ in de vlakke vloerzaal van de Lawei.

Deze in het Fries vertaalde, kluchtige komedie is geschreven door de Italiaanse toneelschrijver en Nobelprijswinnaar Dario Fo. Hij haalde inspiratie uit zijn geliefde thema ‘de sociale klassenstrijd’ en schreef het stuk in zijn favoriete commedia dell’arte, een vorm van theater waarin komische en serieuze elementen worden gecombineerd. De regie is in handen van Dirk de Vries.

Het stuk speelt zich af in een stad in Italië waar de hartsvriendinnen Antonia en Margherita op onorthodoxe wijze boodschappen doen en dit verborgen proberen te houden voor hun partners Giovanni en Luigi. Zij halen daarbij de meest dwaze kluchten uit. Wanneer een brigadier van politie en een adjudant van de carabinieri zich er ook nog mee bemoeien, zijn de poppen helemaal aan het dansen. Is er sprake van corruptie bij de politie? Wie is er nu zwanger, Antonia of Margherita? Wat is de rol van de heilige Eulalia? Kortom, een uiterst dynamisch stuk vol raadsels!

Kaarten via de Lawei (tel. 335050 of via www.lawei.nl)