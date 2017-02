Twa Kear Twa en Badalian Quartet

OUDEGA - in de Sint Agathatsjerke in Oudega treden zaterdag 11 februari om 20.00 uur op Twa Kear Twa en het Badalian Quartet.

Het kwartet ‘Twa Kear Twa’ werd in 2014 opgericht door vier amateurzangers(essen) die elkaar via muzikale wegen gevonden hebben. De leden zijn Lutske Pilat (sopraan), Greetje Krist (alt), Jan Struiksma (tenor) en Auke de Vries (bas), Auke de Vries woont in Oudega.

Dit kwartet heeft zich ontwikkeld door zich te richten op het uitvoeren van a-capellamuziek uit de rijke, zowel Anglicaanse als bekende en onbekende Friese en Nederlandstalige traditie, vanaf de Renaissance tot hedendaagse muziek. Er is veel variatie in het repertoire: gewijde klanken worden afgewisseld met liedjes over liefde en vertier. De liederen worden in het Engels, Frans, Duits, Nederlands en Fries gezongen.

Een uitzondering op de a-capella uitvoeringen wordt gemaakt voor dit concert. ‘Twa kear Twa’ zal samen met het strijkkwartet Baldalian enkele werken van Fauré en Bach uitvoeren.

Badalian Quartet Het Badalian Quartet is een strijkkwartet met de violistes Anna Badalian en Anneke Volbeda, altviolist Leendert van der Zeep en celliste Greet Kooi. Sinds het voorjaar van 2014 studeert het kwartet op werken voor strijkkwartet van onder andere Mozart en Beethoven. Anneke Volbeda nam het initiatief voor dit strijkkwartet, gevormd met collega-musici . Dit initiatief vloeide voort uit de behoefte om zelf eens in een strijkkwartet te spelen. In juni 2014 had het kwartet haar eerste try-out in Drachten. Het repertoire van het Badalian Quartet is onlangs uitgebreid met werken van Schubert en Haydn.