Nieuwe expositie in Galerie van de Lawei, 'Hait..., portret van een hemd'

DRACHTEN - Zondag 11 december om 15.00 uur opent Harry Tupan, adjunct-directeur van het Drents Museum, de expositie 'Hait... portret van een hemd'. De schilderijen zijn gemaakt door Hendrik Elings. Elings schilderde zijn vader toen hij de ziekte van Alzheimer had. In opdracht van Elings portretteerde fotograaf Baukje Venema de familie.

Hendrik Elings vertelt over de expositie: "Al die jaren ben ik hem blijven schilderen. Hij werd ouder en zijn lichaam kreeg het uiterlijk die bij het ouder worden hoort... brozer, krommer, magerder. Maar altijd dat witte hemd die trouw de contouren van dat verouderde lijf bleef volgen.’ Elings schilderde naast zijn vader ook zichzelf, zijn broers en zussen. Allemaal in hetzelfde witte hemd. Hait... portret van een hemd is tot en met zondag 29 januari te zien in expositieruimte de Galerij van De Lawei.



Baukje Venema fotografeerde de vijf broers en zussen Elings en nam daarbij de tijd als uitgangspunt. De foto’s zijn gemaakt met een analoge pinhole camera, dat te vergelijken is met het camera obscura principe. Door de lange belichtingstijden krijgt het beeld een sfeer die niet van deze tijd lijkt te zijn. De grens tussen nu en toen vervaagt, en geeft een andere kijk op het concept 'tijd'.



Première documentaire 'Hait... portret van een hemd'

Zondag 18 december gaat de documentaire over de totstandkoming van deze expositie in première in De Lawei. Filmmakers Petra van der Molen en Rob Pieters hebben Hendrik Elings 4,5 jaar gevolgd. Kaartjes zijn te bestellen op www.lawei.nl. Na afloop kan men in gesprek met de makers.



De expositieruimte is open op donderdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur (ingang Gauke Boelensstraat) en voorafgaand aan-, tijdens de pauze van-, en na voorstellingen in Schouwburg De Lawei.