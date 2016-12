Trekharmonica-concert

DRACHTEN - Trekharmonica Rasp organiseert op zaterdag 7 januari de eerste muziekavond in het Drachtster café Marktzicht. Aanvang: 20.30 uur.

Deze keer komt de Drachtster trekharmonicaspeler Kaye naar Marktzicht. Kaye speelt geregeld op straat, maar ook in het muziekcafé van Drachten is hij een graag geziene muzikant met zijn trekharmonica en verhalen. Zijn optredens worden afgewisseld door Sa Sawat.

De groep Sa Sawat speelt Friese, Nederlandse, Ierse, Engelse en Schotse liedjes die gaan over de liefde, de natuur, het zeemansleven en soms over drank en vrouwen. Met Atsje Hiemstra op de accordeon/viool en Hylke Schuurmans op de gitaar. De zang is voornamelijk voor rekening van Gea Winselaar en Bareld de Boer. Sa Sawat staat er om bekend dat ze een heel gevarieerd programma brengen met voor elk wat wils en staan garant voor een sfeervol optreden.