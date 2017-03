Tijd voor Talent voor oudere cultuurliefhebbers

DRACHTEN - Tijd voor Talent ontwikkelt kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijfenvijftig jaar in de gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen. Om er achter te komen wat de wensen van de doelgroep zijn komt de speciale Tijd voor Talentbus langs in de dorpen.

De eerstvolgende halte van de bus is in Drachten op donderdag 6 april bij Sûnenz, Burgemeester Wuiteweg 140b, Drachten. U bent welkom om van 10.00 tot 12.00 uur een live-optreden te zien en met de organisatie in gesprek te gaan. De toegang is gratis en opgave is niet nodig. Precies een week later, op donderdag 13 april, stopt de bus in Harkema.

Deelnemers kunnen in Sûnenz meepraten over kunst en cultuur in hun omgeving. In tafelgesprekken hoort de organisatie graag hoe u denkt over kunst en cultuur. Danste u vroeger graag? Deed u dat vroeger wel en nu niet meer? Wat heeft u nodig om dat nu wél weer te gaan doen? Tijd voor Talent wordt georganiseerd door Keunstwurk in samenwerking met De Lawei, Museum Dr888, de Bibliotheek Drachten, Sûnenz en Provincie Fryslân.

Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Het doel van Tijd voor Talent is de actieve cultuurdeelname door vijfenvijftigplussers in Fryslân te stimuleren. Wie weet ontdekken zij een nieuw talent of pakken zij de draad weer op waar ze hem jaren geleden hebben laten liggen. Het project richt zich specifiek op vitale en kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen.

De komende tijd zult u de bus in verschillende plaatsen in Smallingerland en Achtkarspelen aantreffen. Op www.tijdvoortalent.frl worden de definitieve plaatsen en data bekend gemaakt.