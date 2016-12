'Tegearre mei Kryst' in Oudega

OUDEGA - Zaterdagavond 17 december om acht uur ’s avonds wordt het jaarlijkse kerstconcert van fanfareorkest 'Looft den Heer' gehouden. Het vindt plaats in 'It Ljochtbeaken'. Er staat u dit jaar iets zeer verrassends te wachten.

Zoals u gewend bent van 'Looft den Heer', werken zij tijdens hun concerten graag samen met andere muzikanten om zo een gevarieerd programma neer te kunnen zetten.

Dit jaar willen we het graag dicht bij huis houden. Daarom is er een projectkoor opgezet waar jong en oud, ervaren en onervaren zich voor kon opgeven. Inmiddels bestaat het koor uit meer dan 20 enthousiaste zangers en zangeressen. Zij komen niet alleen uit Oudega zelf, maar ook van buitenaf. Afzonderlijk van elkaar, maar natuurlijk ook samen, zullen het orkest en het koor een verscheidenheid aan kerstliederen ten gehore brengen. "Want tegearre is it wol sa gesellich”. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor onkosten en een goed doel.