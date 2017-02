Strijd om de voorleeskampioen 2017 van smallingerland

DRACHTEN - Op 6 maart om 19.00 uur organiseert bibliotheek Drachten de wedstrijd om het voorleeskampioenschap 2017 van de regio Smallingerland.

De voorleeskampioenen van zeventien basisscholen uit Drachten, Boornbergum, Rottevalle Oudega, de Tike, Opende en Drachtster Compagnie, treden in de bibliotheek op het Museumplein voor het voetlicht en lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek.

De presentatie van de voorleeswedstrijd wordt verzorgd door Baukje Fennema.

In de jury zitten Pia van der Bij (voorzitter), Pieter Feller en Annie Deinum.

De kinderen zijn tijdens een voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en hebben zich vervolgens aangemeld voor de landelijke wedstrijd. In totaal doen er in Fryslân 176 kampioenen mee. Zij strijden eerst binnen de kwartfinales van de vijf bibliotheekorganisaties om een plekje in de halve finale. Vervolgens strijden de winnaars van de kwartfinales in de halve finale om een plek in de provinciale ronde op dinsdag 11 april in Theater de Skâns in Gorredijk. De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de landelijke finale op 17 mei in Amstelveen.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de openbare bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk is, maar vooral ook erg leuk. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en de provincie Fryslân.