Spikerfestival Bombats op zaterdag 11 maart in ’t Bynt Boornbergum

BOORNBERGUM - Zaterdag 11 maart is het weer zover in dorpshuis ‘t Bynt in Boornbergum: Spikerfestival Bombats. Voor de vijfde keer alweer, een lustrumeditie. De aankleding krijgt een speciaal tintje en de bands zijn wederom veelzijdig en verrassend: Fifty Fifty, Noint?, Michiel & Pieter, Spiker Hûsband en Skævver.

Fifty Fifty speelt met energie en enthousiasme. Deze band past perfect in de opzet van het Spikerfestival om jonge enthousiaste muzikanten uit de regio een podium te geven. De stijl is overduidelijk up-tempo en ze spelen vooral bekende, redelijk snelle nummers.

Wat voor muziek maakt Noint? Britpop? Stonerrock? Hardcore misschien? Waarom zijn kenners zo onder de indruk van wat Noint? Het belangrijkste doel van Noint? is SPEUL'N!

De Spiker Hûsband zorgde bij eerdere edities van het Spikerfestival voor veel sfeer en passie.



Michiel & Pieter zijn broers. Muziek maken is er met de paplepel ingegoten. Gewapend met twee akoestische gitaren worden folk- en popsongs in een eigen jasje gestoken.



Headliner in 2017 is Skævver: een vijfmans formatie die eigen nummers brengt en een enkele bekende cover. Ervaren Friese muzikanten die hun sporen hebben verdiend, maar hun enthousiasme nog lang niet verloren zijn.



Het Spikerfestival Bombats is zaterdag 11 maart in dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum. De toegang is € 7,50.