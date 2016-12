Sing-in met Christmas carols

URETERP - Wil je gezellig zingend de kerstdagen tegemoet? Dat kan. Op donderdag 15 december is in de monumentale Sint Piter in Ureterp een Sing-in met Christmas carols.

De Sing-in betekent luisteren naar, maar bovenal meezingen met, popkoor Let’s Try uit Nieuwehorne.

Christmas carols zijn er in vele soorten en maten, van christelijk ingetogen tot uitbundig feestelijk voor iedereen. Mooie teksten en melodieën. Let’s Try brengt een selectie van die liederen, onder leiding van Griet Bergsma.



Nachtegaal of schorre kraai? Kom langs en beleef het grote plezier van samenzang. De Sing-in in de Sint Piter aan het Selmien in Ureterp begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom. De toegangsprijs is vijf euro en een consumptie 'in kerstsfeer' is inbegrepen.