Repetitie Volwassen Orkest

DRACHTEN - Het Volwassen Orkest houdt op vrijdag 17 maart een open repetitie van 18.45 tot 19.45 uur in lokaal 0.08 in De Lawei in Drachten. Dit dertigkoppige orkest kent een unieke bezetting.

Allerlei instrumenten die normaal gesproken niet gecombineerd worden zijn wel in dit orkest samengebracht. Zo wordt er gespeeld op mandoline, gitaar, banjo, hoorn, bariton, klarinet, viool, altviool, panfluit, tenor- en altblokfluit, accordeon, basaccordeon, dwarsfluit en piano.

Juist vanwege deze bijzondere samenstelling schrijft dirigent Hotze Jelsma zelf alle arrangementen. Verschillende stijlen zijn daarbij het uitgangspunt. Klassieke muziek, filmmuziek en wereldmuziek komen regelmatig voor in het repertoire. Omdat de arrangementen speciaal voor dit orkest geschreven worden, kan er ook rekening worden gehouden met het niveau van de muzikanten.

Deze open repetitie is vooral bedoeld voor aspirant-leden. Voor een aantal instrumenten is versterking welkom. Het gaat dan met name om mandoline, viool, altviool, blokfluiten, gitaar en accordeon. Tijdens de open repetitie kunnen belangstellenden komen luisteren of vrijblijvend een keer meespelen. De partijen kunnen aangevraagd worden bij de dirigent via hotze@hotzejelsma.nl Wie een partij aanvraagt krijgt meteen ook de mp3 toegestuurd van het totale stuk. Ook mensen die eerst meer informatie willen, kunnen gebruik maken van dit emailadres.