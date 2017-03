Repetitie Jagerskoor 'Prins-Hendrik' .

DONKERBROEK - Zingen is een geweldige hobby, ervaar het bij het Jagerskoor 'Prins-Hendrik', onder leiding van Feike van Tuinen. Het koor houdt daarom een open repetitie, op donderdagavond 6 april van 19.30 tot 21.30 uur in gebouw 'Pro-Rege' van de Sintrumtsjerke, aan de Hoofdweg 72 in Donkerbroek.